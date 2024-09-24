Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 10Folge 2vom 24.09.2024
49 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 6

Seit einigen Wochen sorgt ein Unternehmen aus Wien mit Abmahnschreiben wegen Falschparkens für Unmut bei den Autofahrern: Werden die geforderten 400€ nicht bezahlt, droht eine Besitzstörungsklage.

