Am Ortsrand der Tourismusgemeinde Matrei in Osttirol breitet sich ein Industriegebiet aus. Elisabeth Trager und Tochter Chiara droht aufgrund öffentlichen Interesses hier die Enteignung ihrer Grundstücke. Insgesamt geht es um rund 2.000 Quadratmeter Ackerfläche, auf der ein Radweg errichtet werden soll. Anwalt Dr. Christian Horwath soll die Anrainer unterstützen, einer Enteignung durch das Land Tirol zu entgehen.
