Mein Recht! Ich geb nicht auf

PULS 4Staffel 10Folge 9vom 12.11.2024
51 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 6

Kathrin Blüml und ihr Lebensgefährte kaufen sich 2019 ein Grundstück, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Das Grundstück ist jedoch nur über einen Privatweg erreichbar, für den das Paar ein im Grundbuch eingetragenes Servitut hat. Doch seit dieser Weg asphaltiert wurde, behaupten die Nachbarn, dass das Servitut nur mehr für den halben Weg gelte und lassen das Paar nicht zufahren.

PULS 4
