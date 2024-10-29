Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Hauskauf mit groben Mängeln

PULS 4Staffel 10Folge 7vom 29.10.2024
Hauskauf mit groben Mängeln

Hauskauf mit groben MängelnJetzt kostenlos streamen

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Folge 7: Hauskauf mit groben Mängeln

48 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 6

Veronika Krenn und ihr Lebensgefährte kaufen sich ein Haus in Kärnten für rund 200.000 Euro. Doch schon bald bemerken sie einige Mängel am Haus, die sich auf mehrere tausend Euro Reparaturkosten belaufen. Die Verkäuferin bietet bisher nur eine geringe Summe zur Mängelbeseitigung. Veronika Krenn und Michael Helpferer wenden sich daher an Dr. Christian Horwath in der Hoffnung, dass er die Situation rechtlich bewertet und die Verkäuferin zur Rechenschaft zieht.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Mein Recht! Ich geb nicht auf
PULS 4
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Alle 11 Staffeln und Folgen