Hauskauf mit groben MängelnJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 7: Hauskauf mit groben Mängeln
48 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 6
Veronika Krenn und ihr Lebensgefährte kaufen sich ein Haus in Kärnten für rund 200.000 Euro. Doch schon bald bemerken sie einige Mängel am Haus, die sich auf mehrere tausend Euro Reparaturkosten belaufen. Die Verkäuferin bietet bisher nur eine geringe Summe zur Mängelbeseitigung. Veronika Krenn und Michael Helpferer wenden sich daher an Dr. Christian Horwath in der Hoffnung, dass er die Situation rechtlich bewertet und die Verkäuferin zur Rechenschaft zieht.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4