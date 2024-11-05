Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 8: Teures Wendemanöver
50 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 6
Liliane Pendl kämpft zusammen mit ihrem Schwiegersohn Marcus gegen eine Unterlassungsklage. Nachdem die Pensionistin die Zufahrt zu einem Supermarkt verpasst hatte, wendete sie auf dem Grundstück eines Autohändlers. Wenig später erhält Liliane eine Besitzstörungsmahnung sowie eine Zahlungsaufforderung von 280 Euro. Gelingt es Dr. Horwath, für seine Mandantin eine außergerichtliche Lösung zu erzielen? Außerdem benötigen Julia Wagner und ihre Stiefmama Sylvia rechtliche Hilfe.
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4