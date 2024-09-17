Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Der Pool-Betrüger

PULS 4Staffel 10Folge 1vom 17.09.2024
Der Pool-Betrüger

Der Pool-BetrügerJetzt kostenlos streamen

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Folge 1: Der Pool-Betrüger

47 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 6

In "Mein Recht" begleitet Dr. Christian Horwath Menschen bei ihrem Kampf um Gerechtigkeit. Der Rechtsanwalt kämpft für seine Klienten, versucht Streitigkeiten zu schlichten, nimmt Unternehmen in ihre Verantwortung, deckt Ungerechtigkeiten auf und versucht dabei immer, eine schnelle und einvernehmliche Lösung zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Mein Recht! Ich geb nicht auf
PULS 4
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Alle 11 Staffeln und Folgen