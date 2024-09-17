Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 1: Der Pool-Betrüger
47 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 6
In "Mein Recht" begleitet Dr. Christian Horwath Menschen bei ihrem Kampf um Gerechtigkeit. Der Rechtsanwalt kämpft für seine Klienten, versucht Streitigkeiten zu schlichten, nimmt Unternehmen in ihre Verantwortung, deckt Ungerechtigkeiten auf und versucht dabei immer, eine schnelle und einvernehmliche Lösung zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Mein Recht! Ich geb nicht auf
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 8-9: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 10: ProSiebenSat.1 PULS4 & © Season 11: PULS 4