Mein Recht! Ich geb nicht auf

Mietrechtsstreit nach Wasserschaden

PULS 4Staffel 10Folge 5vom 15.10.2024
Mietrechtsstreit nach Wasserschaden

Folge 5: Mietrechtsstreit nach Wasserschaden

49 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 6

Sein heutiger Fall führt Dr. Christian Horwath nach Wien. Maximilian und Clara Callin haben in ihrer Mietwohnung mit einem massiven Wasserschaden zu kämpfen. Ursache des Wasserlecks ist ein defekter Abfluss unter der Badewanne. Die Hausverwaltung lässt jedoch anklingen, dass das Paar selbst für den Schaden verantwortlich sei und die Kosten selbst zu tragen hätten. In diesem drohenden Mietrechtsstreit brauchen die beiden dringend die Unterstützung von Dr. Christian Horwath.

PULS 4
