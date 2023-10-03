Staffel 09 Folge 01: Betrug im Grundbruch?Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Staffel 09 Folge 01: Betrug im Grundbruch?
49 Min.Folge vom 03.10.2023Ab 6
Dr. Christian Horwath's erster Fall führt ihn heute nach Niederösterreich. Ein teures Geschenk für das eigene Kind stellt sich als Schrotthaufen heraus. Und in Wien kaufte sich ein Betroffener eine Wohnung in Wien. Doch nach mehr als 2 Jahren steht dieser immer noch nicht im Grundbuch.
