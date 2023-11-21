Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Staffel 09 Folge 08: Streit um das Schimmelhaus

ATVStaffel 9Folge 8vom 21.11.2023
Staffel 09 Folge 08: Streit um das Schimmelhaus

45 Min.Folge vom 21.11.2023Ab 6

Dr. Christian Horwath unterstützt eine junge Familie. Sie hat sich für den Mietkauf eines kleinen Einfamilienhauses entschieden. Doch schon nach 2 Wochen wartet eine böse Überraschung: Schimmel in rauen Mengen.

ATV
