Staffel 09 Folge 07: Verstärkung für Dr. HorwathJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 7: Staffel 09 Folge 07: Verstärkung für Dr. Horwath
47 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 6
In Kärnten hofft eine Familie seit Monaten in ihren Neubau einziehen zu können. Aber von Schlüsselfertig oder gar Mängelfrei ist das Haus weit entfernt. Dr. Christian Horwath holt sich EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum zur Hilfe. Und in seinem zweiten Fall hat es der Rechtsanwalt mit einem dubiosen Urlaubsvermittler zu tun.
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Mein Recht! Ich geb nicht auf
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 8-9: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 10: ProSiebenSat.1 PULS4 & © Season 11: PULS 4