Folge 10: Staffel 09 Folge 10: Betrug und Geldwäsche?
47 Min.Folge vom 05.12.2023Ab 6
Im Weinviertel kämpft eine Frau mit den Folgen eines Wasserrohrbruchs. Dem Installateur hat Sie 31.000 Euro bezahlt aber nie eine Rechnung erhalten. Und in der Steiermark hat ein Herr über 90.000 Euro für ein Haus angezahlt, welches nie gebaut wurde.
