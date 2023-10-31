Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Staffel 09 Folge 05: Obsorgestreit um Vierbeiner

ATVStaffel 9Folge 5vom 31.10.2023
Staffel 09 Folge 05: Obsorgestreit um Vierbeiner

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Folge 5: Staffel 09 Folge 05: Obsorgestreit um Vierbeiner

47 Min.Folge vom 31.10.2023Ab 6

Ingrid Amtmann ist verzweifelt, denn seit Anfang dieses Jahres hat sie ihren geliebten Hund Felix nicht mehr gesehen. Der Border Collie Mischling war ein Geschenk ihres ehemaligen Lebensgefährten. Nach der Trennung wurde vereinbart, dass der Vierbeiner abwechselnd vier Tage bei Frau Amtmann und vier Tage bei ihrem Ex-Partner ist, doch dieser hat sich an die Vereinbarung nicht gehalten. Ingrid Amtmann vermisst ihren Felix sehr, der tägliche Blick in den großen Garten, in dem der Border Collie Mischling fröhlich herumtollte, wird zur Qual. Deshalb ist nun Rechtsanwalt Dr. Christian Horwath gefragt, der sich des Obsorgestreits annimmt.

