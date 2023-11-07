Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 9Folge 6vom 07.11.2023
46 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 6

Im Bezirk Deutschlandsberg streitet eine Frau mit ihrem Verwandten um ein Haus. Außerdem wird Dr. Christian Horwath zu einem Pflegeheim in der Steiermark gerufen. Denn das Wasser funktioniert seit mehr als 2 Jahren nicht ordnungsgemäß. Die Installationsfirma ist sich keiner Schuld bewusst und meint, es handelt sich um einen Wartungsfehler.

