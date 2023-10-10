Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gleisdorf hat sich ein junges Paar eine Eigentumswohnung gekauft. Schon wenige Monate nach dem Einzug gibt es massive Schädigungen am Haus. Und ein Hochzeitsgast hat online eine negative Rezension über die Qualität der Hochzeitsfotos einer Fotografin hinterlassen. Jetzt soll sie und das Brautpaar selbst über 3000€ Schadensersatz an die Fotografin zahlen.

