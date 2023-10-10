Staffel 09 Folge 02: Wasserschäden und HochzeitsfotosJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 2: Staffel 09 Folge 02: Wasserschäden und Hochzeitsfotos
49 Min.Folge vom 10.10.2023Ab 6
In Gleisdorf hat sich ein junges Paar eine Eigentumswohnung gekauft. Schon wenige Monate nach dem Einzug gibt es massive Schädigungen am Haus. Und ein Hochzeitsgast hat online eine negative Rezension über die Qualität der Hochzeitsfotos einer Fotografin hinterlassen. Jetzt soll sie und das Brautpaar selbst über 3000€ Schadensersatz an die Fotografin zahlen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Alle 11 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4