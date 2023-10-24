Staffel 09 Folge 04: Heftiger Erbstreit ums WasserJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 4: Staffel 09 Folge 04: Heftiger Erbstreit ums Wasser
Der erste Fall führt Dr. Christian Horwath nach Hallein in Salzburg. Christian Steinbichler und seine Lebensgefährtin Alexandra Wehrmann veranstalten mit ihrem Verein zweimal im Jahr eine gut besuchte 80er- und 90er-Party. Die Einnahmen der Veranstaltungen spendet das Paar an bedürftige Familien und einen Kindergarten im Ort. Doch die Spenden des Vereins fallen für die AKM nicht unter Wohltätigkeit. Christian und Alexandra haben für zwei Veranstaltungen Rechnungen von knapp 2.500 Euro erhalten und verstehen die Welt nicht mehr. Der Rechtsanwalt begibt sich auf Spurensuche. Sabrina Stückler aus St. Andrä in Kärnten kämpft um ihre private Wasserquelle und bittet Dr. Christian Horwath um Unterstützung. Sabrina bewohnt zusammen mit ihren Tieren ein altes, umgebautes Stallgebäude und teilte sich bis zu dessen Tod die Wasserquelle mit ihrem Onkel, der direkt neben ihr wohnte. Ihr Onkel hatte das Nutzungsrecht für die Quelle.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick