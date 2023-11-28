Staffel 09 Folge 09: Zerstörte ZugängeJetzt kostenlos streamen
47 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 6
In der Steiermark kämpft eine Familie seit Jahren darum, dass die Bäume die den Weg zu ihren privaten Wasserkraftwerk versperren endlich von den Waldbesitzer:innen entfernt werden. Doch keiner fühlt sich zuständig. Und: Eine Familie aus Wien wird geklagt, weil sie angeblich jahrelang die Rundfunkgebühr nicht gezahlt hätten. Sogar der Gerichtsvollzieher stand schon vor der Tür.
