Staffel 09 Folge 09: Zerstörte Zugänge

ATVStaffel 9Folge 9vom 28.11.2023
47 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 6

In der Steiermark kämpft eine Familie seit Jahren darum, dass die Bäume die den Weg zu ihren privaten Wasserkraftwerk versperren endlich von den Waldbesitzer:innen entfernt werden. Doch keiner fühlt sich zuständig. Und: Eine Familie aus Wien wird geklagt, weil sie angeblich jahrelang die Rundfunkgebühr nicht gezahlt hätten. Sogar der Gerichtsvollzieher stand schon vor der Tür.

ATV
