Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 1: Apfelrosen
7 Min.Ab 6
Als mir eine Freundin diese Apfelrosen servierte, konnte ich kaum glauben, dass sie nicht aus professioneller Hand stammen. "Selbstgemacht, und das in einer halben Stunde", verkündete stolz, völlig zu Recht - knuspriger Blätterteig mit süßen Äpfeln und der garantiert glückstriggernden Mischung aus Zimt und Zucker. So schnell und mit so wenig Aufwand Eindruck schinden, gelingt nicht oft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm