Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 7: Scharfe Chicken Wings
8 Min.Ab 6
Auch, wenn bei uns immer wieder gekeppelt wird, in einer Sache sind wir uns einig: Spicy Chicken Wings gehören mindestens einmal pro Monat auf den Tisch. Nicht, dass mir das Unrecht wäre - erstens bekomme ich die Zutaten beim Supermarkt ums Eck und zweitens kann ich sie in der Marinade perfekt vorbereiten. Dann müssen sie nur noch eine gute halbe Stunde in den Ofen und fertig ist der Zauber.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm