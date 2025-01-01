Miesmuscheln im Weissweinsud mit Tomaten-Petersilien-SalatJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 6: Miesmuscheln im Weissweinsud mit Tomaten-Petersilien-Salat
10 Min.Ab 6
Wenn meine Tochter klar und deutlich nach Kotze schreit, dann hat das nichts mit einem akuten Magen-Darm-Virus zu tun, sondern mit einer ihrer absoluten Lieblingsspeisen, also Cozze. Ich habe einen Experten für Miesmuscheln in meine Küche eingeladen, James Ferguson, seines Zeichens ehemaliger Chefkoch im Restaurant Cuisino im Casino Wien und Belgier. Er muss es wissen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm