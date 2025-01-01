Cheeseburger mit Krautsalat und frittierten SchalottenJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 11: Cheeseburger mit Krautsalat und frittierten Schalotten
8 Min.Ab 6
Manchmal brauche ich einfach einen Burger - dieses unordentliche Esserlebnis, bei dem man mit beiden Händen darum kämpft, dass zumindest ein Teil des Inhalts zwischen den zwei Semmelhälften bleibt. Meine Variante des Cheeseburger ist eine Hommage an die ¿Schweizer Laibchen¿ meiner Mutter, die oft würzige Bergkäsewürfel in ihre Faschierten mischte. Dazu saurer Krautsalat und knusprige Schalotten.
