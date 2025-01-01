Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Kirsch-Nuss-Kuchen ohne Mehl

just cookingStaffel 1Folge 19
Kirsch-Nuss-Kuchen ohne Mehl

Kirsch-Nuss-Kuchen ohne MehlJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 19: Kirsch-Nuss-Kuchen ohne Mehl

4 Min.Ab 6

Wenn mich meine Mutter früher nicht finden konnte, hockte ich meistens ganz oben im Kirschbaum und klaubte so viele von den Ästen direkt in den Mund, bis mir der Bauch weh tat. Nachdem ich hier im dritten Wiener Bezirk keinen Kirschbaum zur Verfügung habe, in dem ich mich verstecken könnte, grabe ich mich hin und wieder in diesem Kuchen ein - so saftig, so süß, so flaumig, man kann nicht anders.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen