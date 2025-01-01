Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 3: Grünes Thai-Curry
8 Min.
Ich finde, selbstgemachtes Curry hat das Zeug zum Bio-Antidepressivum, allein der Duft, der dem Wok beim Rösten der Paste entsteigt, lässt das Hirn auf ¿glücklich¿ umschalten, auf Gemütlichkeit und Wohlgefühl. Dabei steckt gar nicht viel dahinter, ein paar ausgewählte frische Zutaten und ein guter Mixer und man ist dabei.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm