Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 16: Philly-Cheesesteak
8 Min.Ab 6
Auf Fotos aus meiner Amerika-Zeit erkennt mich mein Mann nicht. Das hat einen gewichtigen Grund: 20 Kilo mehr. Danke, Philly-Cheesesteak. Das Verhängnis meines Gap years ist kurz gebratenes Beiried mit Zwiebeln, Paprika und Käse überbacken, zwischen zwei knusprigen Scheiben Weißbrot. Ihr versteht mich, oder?
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm