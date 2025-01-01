Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Zucchiniblüten mit Waldpilzen und Getreide

just cookingStaffel 1Folge 18
Zucchiniblüten mit Waldpilzen und Getreide

Zucchiniblüten mit Waldpilzen und GetreideJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 18: Zucchiniblüten mit Waldpilzen und Getreide

8 Min.Ab 6

Ich hatte schon ein bisschen Bedenken, oder nennen wir es Respekt, Heinz Reitbauer in den Kochsalon einzuladen. Der Mann trägt vier Hauben, ist ¿Koch des Jahrzehnts¿ und hat eine Entourage von 30 bis 40 best ausgebildeten Köchen in seiner Küche. Was passiert, wenn ich das übernehme? Gut ist¿s gegangen, nichts ist geschehen - im Gegenteil, wir kochten gemeinsam dieses fabelhafte Gemüsegericht.

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen