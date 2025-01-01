Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Steirisches Duroc-Schwein mit wildem Brokkoli

just cookingStaffel 1Folge 100
Steirisches Duroc-Schwein mit wildem Brokkoli

Steirisches Duroc-Schwein mit wildem BrokkoliJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 100: Steirisches Duroc-Schwein mit wildem Brokkoli

9 Min.Ab 6

Das Downgrading von Schweinefleisch geht mir nicht in den Sinn, vor allem, wenn ich so ein Prachtkotelett vom iberischen Duroc-Schwein in der Pfanne liegen habe. Dort leben die Ibérico-Schweine teilweise wild und werden mit Eicheln und Kräutern gemästeten. Das Fleisch ist zart nussig und saftig, nicht nur als Schinken verdient es seinen Ruhm. Hoch lebe das Schwein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen