Mein wunderbarer Kochsalon

Bärlauch-Palatschinken mit Frischkäsefüllung

Bärlauch-Palatschinken mit Frischkäsefüllung

Folge 125: Bärlauch-Palatschinken mit Frischkäsefüllung

5 Min.

Bärlauch liebt oder hasst man. Wird er zu großzügig dosiert, hat man Tage später noch etwas davon. Wird er nicht richtig gepaart, hat keine andere Zutat eine Chance. Gnadenlos legt sich sein wildes Aroma über jede andere Geschmacksrichtung. Bei diesem Rezept ist das Gegenteil der Fall: Die richtige Menge verpackt in einen feinen Palatschinken-Teig und mit Räucherlachs und Frischkäse kombiniert.

