Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 143: Chili Cheese Sandwich
Wenn ich wirklich nicht mehr Zeit als einen Boxenstopp in der Küche habe, dann steht am Ende meistens ein Sandwich vor mir. Ich bin eine bekennende Warmesserin, daher landet bei mir so gut wie jedes Sandwich in der Grillpfanne. Ich liebe geschmolzenen Käse und einen leichten Chili-Kick. Käse habe ich eigentlich immer zu Hause, und eingelegte Jalapeños auch (die gibt es zum Glück mittlerweile im Supermarkt). Mehr braucht es als Basis für dieses Fast food im besten Sinn nicht. Alles andere, was der Kühlschrank hergibt, ist ein willkommenes Upgrade ¿ bei mir war es diesmal knuspriger Speck und knackiger Rucola. So luxuriös kann ein belegtes Brot sein.
