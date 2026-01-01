Zum Inhalt springenBarrierefrei
just cookingStaffel 1Folge 144
4 Min.

Schon alleine das Wort Cheesecake macht mich glücklich. Auch, wenn sich manche immer wieder über Anglizismen beschweren, aber der Käsekuchen kann da triggertechnisch nicht mithalten. Dieses Rezept hat Johann Lafer erfunden, ich habe es nur etwas angepasst ¿ hauchdünne Kekskruste, eine saftig-satte Frischkäsefüllung, die gebacken wird und eine turmhohe Baiserhaube mit frischen Erdbeeren machen das Ganze nicht nur geschmacklich zum Gesamtkunstwerk, sondern auch optisch.

