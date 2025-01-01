Zum Inhalt springenBarrierefrei
just cookingStaffel 1Folge 157
9 Min.

Bei Marillenknödel kenne ich keine Vernunft, pfeife auf die Bikinifigur (ist es schon egal), auf Cholesterin und sonstige unappetitliche Nebenerscheinungen. Die Saison ist kurz und heiß begehrt, vor allem, wenn man das Glück hat, die weltbesten Marillenknödel im Wirtshaus nebenan zu finden. Erdäpfelteil oder Topfenteig? Oder Erdäpfel-Topfenteig? Nichts dergleichen, Manfred Hausgnost vom ¿Gasthaus an der Kreuzung¿ im niederösterreichischen Guntersdorf macht Marillenknödel aus Brandteig. Ich sage euch: eine Offenbarung.

