Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 192: Röstgemüse mit Salsa Verde
4 Min.Ab 6
Nachdem der Grill bei uns bis jetzt quasi in Endlosschleife lief, bin ich zur Zeit stark in Gemüsestimmung. Dieses Gericht könnte kaum einfacher sein: Gemüse nach Wahl schneiden, in den Airfryer geben, dazu frisch gemachtes Pesto und geröstete Haselnüsse. Fertig.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
