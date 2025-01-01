Wiener Waller mit geräucherter MelanzaniJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 193: Wiener Waller mit geräucherter Melanzani
11 Min.Ab 6
Waller ist nicht jedermanns Sache, zu viel Erde schwingt oft im Geschmack mit. Aber wenn man einen sorgsam gezüchteten Fisch bekommt, kann er zur wahren Delikatesse werden. Vor allem, wenn man ein paar Tricks in der Zubereitung kennt.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
6
Copyrights:© Digifilm