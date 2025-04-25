Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Lachs mit Rucola-Birnen-Salat

just cookingStaffel 1Folge 200
Lachs mit Rucola-Birnen-Salat

Lachs mit Rucola-Birnen-SalatJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 200: Lachs mit Rucola-Birnen-Salat

4 Min.Ab 6

Fisch und Salat müssen keine Vernunftlösung sein. Zum Beispiel, wenn man ein Lachsfilet im Airfryer gart und dazu einen simplen Rucola-Birnen-Salat mit Walnüssen macht. Das Rezept stammt übrigens aus meinem neuen Kochbuch ¿Easy¿ (Rezepte für Neueinsteiger und Spätberufene), das ab 18. November 2020 erhältlich ist. Es ist immer wieder beeindruckend, wie schnell man ein gutes Gericht kochen kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen