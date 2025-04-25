Lachs mit Rucola-Birnen-SalatJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 200: Lachs mit Rucola-Birnen-Salat
4 Min.Ab 6
Fisch und Salat müssen keine Vernunftlösung sein. Zum Beispiel, wenn man ein Lachsfilet im Airfryer gart und dazu einen simplen Rucola-Birnen-Salat mit Walnüssen macht. Das Rezept stammt übrigens aus meinem neuen Kochbuch ¿Easy¿ (Rezepte für Neueinsteiger und Spätberufene), das ab 18. November 2020 erhältlich ist. Es ist immer wieder beeindruckend, wie schnell man ein gutes Gericht kochen kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm