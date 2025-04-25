Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 203: Kaninchen süß-sauer
3 Min.Ab 6
Fernweh kann mit Essen gestillt werden. Bei mir zumindest. Also stehe ich wieder einmal am Herd, schenke mir ein großes Glas gereiften Chianti ein und koche Abendessen. Heute gibt es geschmortes Kaninchen mit Pinienkernen, Kirschtomaten und Balsamessig. Ich liebe Wild und das zarte Kaninchenfleisch passt perfekt zu der kräftigen süß-sauren Sauce. Und zu meinem Rotwein. Viva Italia.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm