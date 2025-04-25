Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 204: Kichererbsen-Curry (vegan)
8 Min.
Selten war meine Familie ad hoc so begeistert, wie von Marie Liechtensteins Kichererbsencurry: ruckzuck fertig, wärmend und vegan ¿ ich habe nicht darauf geachtet, weil wir Mischkostverfechter sind. Aber im Bauch hat sich das schon sehr, sehr gut angefühlt. Dazu gab es den passenden Wein aus der Liechtenstein¿schen Hofkellerei. Ein All-inlcusive-Besuch ¿ Essen und Wein. Marie, bitte komm öfter!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm