Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 212: Crème brûlée
7 Min.
ür mich ist die Crème brûlée die ideale Nachspeise für besondere Anlässe. Erstens kann man sie gut vorbereiten, zweitens kann man ihr jegliches Aroma zukommen lassen, was einem besonders liegt (von grünem Tee über Vanille zu Orangenzesten) und drittens ist sie auch nach einem großen Essen zu bewältigen.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm