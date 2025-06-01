Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 221: Chicken Nuggets
5 Min.
Es ist nicht immer einfach, meine pubertierenden Kindern von Fast Food Restaurants fernzuhalten. Da hilft nur eiserne Strenge oder/und eine gute Alternative. Voilà: Meine extrem knusprigen Chicken Nuggets aus dem Philips Airfryer. Auch sehr fast, aber vor allem sehr gut. Und ich weiß, was drin steckt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm