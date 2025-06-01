Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Wolfsbarsch mit Pilzen und Miso-Sauce

Staffel 1Folge 222
Wolfsbarsch mit Pilzen und Miso-Sauce

Wolfsbarsch mit Pilzen und Miso-SauceJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 222: Wolfsbarsch mit Pilzen und Miso-Sauce

5 Min.

Wir sind zu Gast im Restaurant ONE o ONE(Seilerstätte 16, 1010 Wien) und bekommen von Executive Chef Demir Babali Nachhilfe in asiatischer Küche. Heute braten wir Wolfsbarsch mit Pilzen und mixen eine Misosauce dazu. Interessante Techniken, aber noch spannender ist der Geschmack. Abgesehen davon: Der Spuk war in 10 Minuten vorbei. Sieht nicht nur chefmäßig aus, schmeckt auch so.

