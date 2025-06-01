Ingwer-Linsensuppe mit KokosmilchJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 227: Ingwer-Linsensuppe mit Kokosmilch
4 Min.
Ein Klassiker aus der Hohenloh¿schen Alltagsküche: Rote Linsensuppe mit Kokosmilch, Lauch, Tomaten und Ingwer. Dass sie in sage und schreibe 25 Minuten fertig ist, schreibe ich dem Thermomix von Vorwerk zu. Ein echtes Suchtmittel.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm