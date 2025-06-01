Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 228: Eclairs
12 Min.
Ja, natürlich war der Eiffelturm beeindruckend, aber als ich mit 19 Jahren zum ersten Mal in Paris war, interessierte mich mehr, was sich hinter den großen Auslagen der feinen Patisserien verbarg. So drückte ich meine Nase auf der Scheibe platt und entschied sehr schnell, worin ich mein Reisebudget investiere: Eclair, Eclair und dann noch ein Eclair.
