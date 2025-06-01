Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 230: Mango-Kokos-Torte
6 Min.
Muttertagscoaching reloaded: Jahr für Jahr trainiere ich meine Kinder auf den perfekten Muttertagskuchen. Dieses Jahr haben sie ihn aufgrund des großen Erfolgs schon so oft probiert, dass ich sie am Sonntag getrost alleine damit lassen kann. Ich wünsche Euch einen erholsamen und fröhlichen Muttertag! Am besten mit Kokos-Mango-Torte.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm