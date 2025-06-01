Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 231: Paradeiser-Kokos-Suppe
12 Min.
Es ist noch nicht lange her, da verstand ich unter Ochsenherz eine Innerei für Fortgeschrittene, heute lacht mein Herz ob des riesigen Paradeisers mit kräftigem Geschmack, wenigen Kernen und zarter Haut. Genau richtig für mein jüngstes Gericht: Paradeiser-Ingwer-Suppe, gekocht an der Seite von Markus Pannagl, seines Zeichens Ochsenherz-Gärtner aus Wien Simmering.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm