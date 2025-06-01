Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 234: Buchteln mit Vanillesauce
11 Min.
Mein Sohn findet, Powidl ist die eigenartigste Marmelade, die es gibt (schwarz, nicht wirklich süß, irgendwie herb hintennach), aber in Buchteln hat sie ihre Berechtigung gefunden. Ich habe Lucia aus dem gastronomischen Wiener Erfolgskonzept ¿Vollpension¿ eingeladen, mir ihr berühmtes Buchtelrezept zu zeigen. Einzigartig ¿ die Buchteln genauso wie Frau Lucia.
