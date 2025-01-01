Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 24: Steirisches Ritschert
7 Min.
Als ich meiner schottischen Tante unser Ritschert näherbringen wollte, hat sie mich verständnislos angeschaut und meinte nur ¿Richard who?¿. Ich habe die Rollgerste ausgepackt und ihr versucht zu erklären, dass dieser Eintopf nach Kindheit schmeckt. Sie war erst vollinhaltlich dabei, als ich ihr einen dampfenden Topf vorsetzte. Diesmal zeigt uns Haubenkoch Tom Riederer seine steirische Version.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm