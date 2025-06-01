French Toast mit SommerbeerenJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 240: French Toast mit Sommerbeeren
3 Min.
Je älter meine Kinder werden, desto schwerer bekomme ich sie aus dem Bett. Na toll, bei mir sagt sich schön langsam die senile Bettflucht an und sie würden am liebsten bis Mittag schlafen. Was uns dann wieder vereint, ist der Duft der Nougat-French-Toasts mit Beeren, im Philips Airfryer souffliert. Ein Traum.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm