Paprikablume mit Couscous und Cherry-TomatenJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 243: Paprikablume mit Couscous und Cherry-Tomaten
7 Min.
Zu Besuch in der Residenz Velich im burgenländischen Seewinkel. Was gibt es? Paprika vom LGV Sonnengemüse, eh klar. Paprika ist nicht gerade mein Favorit, aber in der Form von Sonja Velichs Kreation ein Highlight meines Sommers: gefüllt mit Couscous samt Rosinen, Zimt und Curry in jede Geschmacksrichtung spannend. Vor allem mit den Weinen von Ehemann Heinz Velich.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm