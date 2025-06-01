Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 247: Strawberry-Cheesecake-Eis
7 Min.Ab 6
Mehr als nur ein netter Zeitvertreib mit den Kindern: Selbstgemachtes Eis ist ein wahres Abenteuer und braucht eine gewisse Vorbereitung. Mit der tiefgefrorenen Schüssel des Icemakers meines Kenwood Cooking Chefs und den richtigen Zutaten haben wir kürzlich eine gelungene Premiere mit einem Strawberry Cheesecake Eis gemacht. Eines ist sicher: Es wird nicht das letzte gewesen sein.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm