Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 249: Pizza-Zupfbrot
6 Min.Ab 6
Egal, ob ich damit zum Picknick komme, sie als sommerliches Mittagessen serviere oder zum gemütlichen TV-Dinner ¿ dieses Pizza-Zupfbrot, gefüllt mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum, ist jedes Mal ein Riesenerfolg. Der Germteig braucht natürlich seine Zeit, aber das Ergebnis ¿ vor allem mit dem Kenwood Cooking Chef ¿ ist jede Minute wert.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm