Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 252: Gnocchi alla Romana
4 Min.Ab 6
Gnocchi alla Romana, ein Klassiker der italienischen Küche. Und ein perfektes Comfort Food für den Herbst. Klingt nach viel Arbeit, ist aber in Wahrheit gut zu bewältigen, die Polentamasse kann man fertig machen und bis zur Verwendung kühlstellen, die Tomatensauce koche ich auch immer vor. Wenn das erledigt ist, ist es im Nu fertig.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm