Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 253: Mariniertes Schweinsfilet
5 Min.Ab 6
Ein Rezept für Anspruchsvolle in Zeitnot: Innerhalb von 20 Minuten ist das Schweinsfilet zartrosa gebraten und die Erdäpfel knusprig. Selten ein Rezept mit so einem grandiosen Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis probiert. Nur das Fleisch muss man rechtzeitig marinieren, ansonsten kann man alles dem Airfryer überlassen.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm