Mein wunderbarer Kochsalon

Gebackene Feta-Pasta

Staffel 1Folge 255
Gebackene Feta-Pasta

Gebackene Feta-PastaJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 255: Gebackene Feta-Pasta

4 Min.Ab 6

Während ich mich mit Klassikern wie Esscoffier und Alain Ducasse beschäftige, lassen sich meine Kinder von Rezepten im Zeitraffer begeistern. Tiktok, jener Social Media Kanal, der bei uns zu Hause eine große Rolle spielt als der wunderbare Kochsalon, bringt Rezepte unter ein Milliardenpublikum. Diese werden von mir auf ihre Tauglichkeit getestet. Teil 1 meines Tiktok-Checks: gebackene Feta-Pasta.

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

